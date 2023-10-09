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Sinem Ünsal: Fiyatlar hariç yaz güzeldi Sevgilisi Berk Cankat ile birlikte objektiflere yansıyan Sinem Ünsal, muhabirlerle sohbet etti. Yaz tatilinde bol bol dinlendiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Fiyatlar hariç yaz güzeldi" dedi Habertürk Giriş: 09.10.2023 - 07:59 Güncelleme: 09.10.2023 - 08:04 facebook

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sinem Ünsal ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat, Etiler'de görüntülendi. Yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan taze aşıklar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Gazetecilerle konuşan Ünsal, "Projelerle ilgili toplantılar yaptık. Detay vermeyeyim, yakında sizler de duyarsınız" dedi.

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"ÇOK PAHALIYDI"



Yaz tatilinde bol bol dinlendiğini söyleyen Sinem Ünsal, "Sezona çok hazırım, güzel bir yaz geçti benim için. Fiyatlar hariç tabii... Gerçekten çok pahalıydı, şikayet etmemek mümkün değil. Kendi bütçeme göre tatilimi yaptım" açıklamasında bulundu.