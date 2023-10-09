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        Haberler Magazin Sinem Ünsal: Fiyatlar hariç yaz güzeldi - Magazin haberleri

        Sinem Ünsal: Fiyatlar hariç yaz güzeldi

        Sevgilisi Berk Cankat ile birlikte objektiflere yansıyan Sinem Ünsal, muhabirlerle sohbet etti. Yaz tatilinde bol bol dinlendiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Fiyatlar hariç yaz güzeldi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 07:59 Güncelleme: 09.10.2023 - 08:04
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sinem Ünsal ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat, Etiler'de görüntülendi. Yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan taze aşıklar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Gazetecilerle konuşan Ünsal, "Projelerle ilgili toplantılar yaptık. Detay vermeyeyim, yakında sizler de duyarsınız" dedi.

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        "ÇOK PAHALIYDI"

        Yaz tatilinde bol bol dinlendiğini söyleyen Sinem Ünsal, "Sezona çok hazırım, güzel bir yaz geçti benim için. Fiyatlar hariç tabii... Gerçekten çok pahalıydı, şikayet etmemek mümkün değil. Kendi bütçeme göre tatilimi yaptım" açıklamasında bulundu.

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        "MUTLUYUZ, HER ŞEY YOLUNDA"

        İlişkilerin güzel gittiğini de sözlerine ekleyen ünlü çift, "Çok mutluyuz, her şey yolunda. İzninizi isteyelim biz" dedikten sonra yollarına devam etti.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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        Berk Cankat

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        Sinem Ünsal

        #Sinem Ünsal
        #Berk Cankat
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