Oscarlı filmlerle açılacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İçişleri Bakanlığının, 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelgesinde, yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren faaliyet gösterebilecekleri açıklanan sinema salonları, kapılarını 1 Temmuzda açacak. Türkiye'deki sinema salonlarının yüzde 95'inin üyesi olduğu Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, salonların açılmasıyla ilgili süreci anlattı.

Fevzi Genç, normalleşme sürecine ilişkin mayıs ayının başında, sektör temsilcilerinin görüşleri alındığında, salgının şartları doğrultusunda 11 Haziran'da açılmayı talep ettiklerini söyledi.

Hükümetin normalleşme sürecine paralel hareket etmek istediklerini, fakat 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sürecinin kendileri için "ani bir karar" olduğunu belirten Genç, şu ifadeleri kullandı: "Sinema salonlarının açılması, restoranların açılması kadar kolay olmuyor. Sektörün farklı paydaşları var. Sinema endüstrisi farklı yürüyor. Paydaşların bir kısmı da uluslararası film şirketleri. Bir günde hazırlanmak ve sektörü canlandırmak mümkün değil. O yüzden film şirketleri ile de görüşerek, 1 Temmuz tarihinin daha iyi olacağını Kültür ve Turizm Bakanlığına ilettik. Onlarla yakın çalışıyoruz. Bu talebimizi İçişleri Bakanlığına ilettiler. Hızlı bir şekilde genelgeye döndü karar. Üyelerimizin yüzde 95'i 1 Temmuzda salonların açılması görüşünde mutabık. Bazı arkadaşlarımız açılmak istiyor, bazıları ise ağustos ya da eylülde açılmak istiyor. Ama çok da ötelemek istemiyoruz, sonuçta ülke normalleşmek istiyor. İnsanlar sinemalara gitmek istiyor. Biz temmuz ve ağustosta büyük oranda zarar edeceğiz ama bu normalleşmeye de katkı da bulunmak istiyoruz açıkçası."

İzleyicilerin sinemayı özlediğini bildiklerini, kendilerinin de onları ağırlamak için sabırsızlandığını dile getiren Fevzi Genç, sinema salonlarının kapılarını başarılı şekilde açmak istediklerini vurguladı.

Sektörün taleplerinin bugüne kadar hep dinlenildiğini ve destek gördüklerini belirten SİSAY Genel Sekreteri Fevzi Genç, "Kültür ve Turizm Bakanımız problemleri kolay anlıyor ve pratik çözümler üretiyor. Bürokrasinin dehlizlerinde kaybolmuyoruz. Sinema Genel Müdürümüz de zaten genç ve dinamik bir yönetici. Kendimizi de iyi ifade ediyoruz. Şanslıyız" diye konuştu.

Fevzi Genç, 1 Temmuz'da güçlü bir açılış yapmak istediklerini, bu doğrultuda film şirketleri ile görüştüklerini, büyük filmlerin 2 - 3 haftalık reklam süresine ihtiyacı olduğunu söyledi. Vizyona girecek filmlerin planlamalarını bugünden itibaren yaptıklarını kaydeden SİSAY Genel Sekreteri Fevzi Genç, "Oscar'lı filmleri sinemaseverlerle buluşturmak istiyoruz. Oscar alan 'Nomadland' vizyona girecek. Film şirketiyle görüştük. Diğer Oscar ödüllü filmler için de çalışıyoruz. Kapalı kaldığımız süre içerisinde birikmiş filmlerimiz var. Geçen yaz vizyonda izlettirecek filmimiz yoktu ama artık Amerika salonları ve film sektörü açıldığı için gösterecek filmimiz var" dedi.