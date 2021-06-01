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Sinemaların açılışı 1 Temmuz'a ertelendi

Sinema salonlarının açılışı sektörün talebi doğrultusunda 1 Haziran'dan 1 Temmuz'a ertelendi

Sinemaların açılışı 1 Temmuz'a ertelendi
Sinemaların açılışı ertelendi
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebileceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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