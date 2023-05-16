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Sinema salonlarına seçimin etkisi ne oldu?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem Milletvekilleri Seçimi, sinema salonlarında film izleme oranını oldukça düşürdü. Öyle ki 12 – 14 Mayıs arasındaki hafta sonu izleyici sayısı ocak ayından bu yana elde edilen en düşük gişe oldu

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  • Sinema salonlarına seçimin etkisi ne oldu?

    2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekillerini seçmek üzere 64 milyon 190 bin 651 seçmenden 55 milyon 762 bin 065'i sandık başına gitti. 
    Oy sayımının tamamlanmasının ardından 600 milletvekili belirlenirken cumhurbaşkanının belirlenmesi ikinci tura kaldı. 
  • Sinema salonlarına seçimin etkisi ne oldu?

    Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; % 49.5, (27.088.360 oy), Millet İttifakı'nın Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; % 44.89 (24.568.196 oy), ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise % 5.17 (2.829.634 oy) ile % 50 + 1 barajına ulaşamadı. 
    Bunun üzerine cumhurbaşkanı 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci turda belli olacak. 

    * Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.
  • Sinema salonlarına seçimin etkisi ne oldu?

    Özellikle son bir aydır ülkemizin gündemi seçim oldu. 
    Seçimle yattık, seçimle kalktık. 
    Doğal olarak, birçok etmen geri planda kaldı. 
    Özellikle de kültür - sanat ve eğlence faaliyetlerinde bir duraklama dönemi yaşandı. 

    Sinema da o duraklama döneminde yer alan etkinlikler arasındaydı.
    Özellikle sandık başına gittiğimiz hafta sonunda sinema salonları, deyim yerindeyse sinek avladı. Öyle ki 12 – 14 Mayıs arasındaki hafta sonu izleyici sayısı ocak ayından bu yana elde edilen en düşük gişe oldu

    Hafta sonunda; 3.065 sinema salonunda film başına izleyici sayısı, 3 gün içinde 2995 olarak gerçekleşti. Hafta sonundaki gişe rakamlarında, bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 54.9'luk düşüş görüldü.
    Toplam izleyici sayısının yüzde 33'.8'ini, kesilen 40.535 biletle 'Galaksinin Koruyucuları 3' elde etti. 
  • Sinema salonlarına seçimin etkisi ne oldu?
  • Sinema salonlarına seçimin etkisi ne oldu?
  • Sinema salonlarına seçimin etkisi ne oldu?
  • Sinema salonlarına seçimin etkisi ne oldu?
  • Sinema salonlarına seçimin etkisi ne oldu?

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