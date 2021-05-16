Tam kapanma sürecinde kapalı kalan sinema salonları ile ilgili alınacak yeni kararlar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı binlerce kişinin kafasındaki soru işaretleri giderdi ve son dakika açıklamasında bulunarak sinema salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını verdi. Peki, sinema salonları açılacak mı? Son durum bilgisi haberimizde...

SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir. Buna göre sinema ve tiyatrolar da 1 Haziran'a kadar kapalı olacak.

Kapalı olan yerler şu şekilde:

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.