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Sinemalar ne zaman açılacak 2021? - Sinema salonları ve tiyatrolar ne zaman açılıyor?

Dünya genelinde 120 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgını sebebiyle birçok işletmede olduğu gibi sinemalar ve tiyatrolarda da hizmet verilemiyor. Peki vaka sayılarındaki düşüş sonrası oldukça araştırılan sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?

Sinemalar ne zaman açılacak 2021? - Sinema salonları ve tiyatrolar ne zaman açılıyor?

Türkiye'de günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri de halı sahaların açılış tarihi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık binlerce sinema ve tiyatro kapalı durumda bulunuyor. Peki halı sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sinemaların ne zaman açılacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

1 MART'A KADAR UZATILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Sinema Salonları” ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart’a uzatıldı.

Valiliklere gönderilen genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı belirlendiği hatırlatıldı. Alınan önlemler kapsamında sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

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