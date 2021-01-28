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Sinemalar ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı sinema genelgesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletme gibi sinemalar da kapatılmıştı. Sinemaseverler "Sinemalar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını merak ederken İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde bir genelge yayımladı. İşte sinemaların açılacağı tarih...

Sinemalar ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı sinema genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Sinema Salonları” ile ilgili ek genelge gönderdi. Sinemalar ne zaman açılacak? sorusu ise cevap buldu. İşte Sinema salonlarının açılacağı tarih...

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

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