Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran tarihli kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuzdan itibaren tüm sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını söyledi, gözler sinemaların ve tiyatroların açılacağı tarihe çevrildi. İşte merak edilenler...

SİNEMALAR VE TİYATROLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran ayı normalleşme genelgesinde, 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması, kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği açıklanmıştı.

Genelgenin hemen ardından yapılan bir açıklamayla Sinema salonlarının açılışı 1 Temmuz'a ertelenmişti.

Haziran ayında da kapalı olan sinema ve tiyatro salonlarının açılıp açılmayacağı 1 Temmuz'da açıklanacak yeni kararlarla belli olacak. Bunun yanında pek çok sinema salonu 1 Temmuz itibarıyla film gösterimlerine devam edeceklerini duyurmaya başladı.