Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Son 10 günde sinemalara kaç kişi gitti?

CGV Mars Cinema Group, yeni normalleşme çerçevesinde, sahip olduğu 913 Cinemaximum salonunun % 90'ını açmasıyla yeni bir dönemin başladığı sinemada eski vizyon tarihli ve pandemi nedeniyle gösterimi yarım kalan filmleri izleyiciyle buluşturmaya başladı.

Cinemaximum salonlarının açılmasıyla izleyicinin sinemalara gitme eğilimi az buçuk ölçülebilecekti.

'Az buçuk' diyorum çünkü tam anlamıyla bir fikir edinebilmek için yeterli veri bulunmuyor.

Yeterli veri bulunmamasının nedeniyse gösterime girenlerin eski filmler olması.

Başka bir deyişle sinemalarda beyazperdeye yansıyan filmler, pandemi öncesinde zaten izlenmişti. Bu nedenle gişe sayıları düşük kalıyor.

CGV Mars Cinema Group'un yeni filmler olmadan sinema salonlarını açmasının nedeni, yeni filmlerin gösterime gireceği döneme hazırlık yapmak istemesi.

Gişe rakamlarından görünen o ki elde edilen 'kazançlar' sinema salonlarının masrafını bile karşılamayacak ölçüde.

Bırakın kâr etmeyi, zarar bile ediyorlar.

Dezenfekte masrafları da işin cabası.

Zarar etmelerine rağmen sinema salonlarını açık tutmalarının nedeni izleyicilere, "Sinema salonlarında her şey kontrol altında. Filmleri güven içinde izleyebilirsiniz"i göstererek yeni sezona hazırlanmak.

43 filmin gösterime girdiği son 10 günün gişe rakamları şöyle oluştu;

TÜRK FİLMLERİ

İzleyici Sayısı: 22.393

Hasılat: 248.077 TL

Bilet Ortalaması: 11.20 TL

YABANCI FİLMLER

İzleyici Sayısı: 36.090

Hasılat: 554.129 TL

Bilet Ortalaması: 15.36 TL

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TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 58.483

TOPLAM HASILAT: 802.205 TL

GENEL BİLET FİYAT ORTALAMASI: 13.70 TL

EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1- BLOODSHOT: DURDURALAMAZ GÜÇ

İzleyici Sayısı: 8.746

Hasılat: 126.143 TL

2- ZENGO

İzleyici Sayısı: 7.931

Hasılat: 86.175 TL

3- 47 METRE DERİNDE: KAFES

İzleyici Sayısı: 6.464

Hasılat: 121.025 TL

4- PARAZİT

İzleyici Sayısı: 5.189

Hasılat: 26.407 TL

5- BAYİ TOPLANTISI

İzleyici Sayısı: 4.779

Hasılat: 51.059 TL

6- GECE NÖBETİ

İzleyici Sayısı: 4.487

Hasılat: 82.430 TL

7- ARAF 4: MERYEM

İzleyici Sayısı: 4.231

Hasılat: 48.405 TL

8- ŞEYTANIN EL KİTABI

İzleyici Sayısı: 2.765

Hasılat: 47.907 TL

9- NUH TEPESİ

İzleyici Sayısı: 1.762

Hasılat: 18.674 TL

10- BAŞLANGIÇ

İzleyici Sayısı: 1.727

Hasılat: 26.069 TL