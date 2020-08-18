Son 10 günde sinemalara kaç kişi gitti?
CGV Mars Cinema Group, yeni normalleşme çerçevesinde, sahip olduğu 913 Cinemaximum salonunun % 90'ını açmasıyla yeni bir dönemin başladığı sinemada eski vizyon tarihli ve pandemi nedeniyle gösterimi yarım kalan filmleri izleyiciyle buluşturmaya başladı.
Cinemaximum salonlarının açılmasıyla izleyicinin sinemalara gitme eğilimi az buçuk ölçülebilecekti.
'Az buçuk' diyorum çünkü tam anlamıyla bir fikir edinebilmek için yeterli veri bulunmuyor.
Yeterli veri bulunmamasının nedeniyse gösterime girenlerin eski filmler olması.
Başka bir deyişle sinemalarda beyazperdeye yansıyan filmler, pandemi öncesinde zaten izlenmişti. Bu nedenle gişe sayıları düşük kalıyor.
CGV Mars Cinema Group'un yeni filmler olmadan sinema salonlarını açmasının nedeni, yeni filmlerin gösterime gireceği döneme hazırlık yapmak istemesi.
Gişe rakamlarından görünen o ki elde edilen 'kazançlar' sinema salonlarının masrafını bile karşılamayacak ölçüde.
Bırakın kâr etmeyi, zarar bile ediyorlar.
Dezenfekte masrafları da işin cabası.
Zarar etmelerine rağmen sinema salonlarını açık tutmalarının nedeni izleyicilere, "Sinema salonlarında her şey kontrol altında. Filmleri güven içinde izleyebilirsiniz"i göstererek yeni sezona hazırlanmak.
43 filmin gösterime girdiği son 10 günün gişe rakamları şöyle oluştu;
TÜRK FİLMLERİ
İzleyici Sayısı: 22.393
Hasılat: 248.077 TL
Bilet Ortalaması: 11.20 TL
YABANCI FİLMLER
İzleyici Sayısı: 36.090
Hasılat: 554.129 TL
Bilet Ortalaması: 15.36 TL
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TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 58.483
TOPLAM HASILAT: 802.205 TL
GENEL BİLET FİYAT ORTALAMASI: 13.70 TL
EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM
1- BLOODSHOT: DURDURALAMAZ GÜÇ
İzleyici Sayısı: 8.746
Hasılat: 126.143 TL
2- ZENGO
İzleyici Sayısı: 7.931
Hasılat: 86.175 TL
3- 47 METRE DERİNDE: KAFES
İzleyici Sayısı: 6.464
Hasılat: 121.025 TL
4- PARAZİT
İzleyici Sayısı: 5.189
Hasılat: 26.407 TL
5- BAYİ TOPLANTISI
İzleyici Sayısı: 4.779
Hasılat: 51.059 TL
6- GECE NÖBETİ
İzleyici Sayısı: 4.487
Hasılat: 82.430 TL
7- ARAF 4: MERYEM
İzleyici Sayısı: 4.231
Hasılat: 48.405 TL
8- ŞEYTANIN EL KİTABI
İzleyici Sayısı: 2.765
Hasılat: 47.907 TL
9- NUH TEPESİ
İzleyici Sayısı: 1.762
Hasılat: 18.674 TL
10- BAŞLANGIÇ
İzleyici Sayısı: 1.727
Hasılat: 26.069 TL
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