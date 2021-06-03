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Sinemaya 'Cannes' geldi: Altın Palmiye için yarışacak filmler açıklandı

Pandemi nedeniyle 1.5 yıldır zor bir dönem geçiren sinema sektörü 6-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cannes Film Festivali'ne katılacak filmlerin açıklanmasıyla yeniden hareketlendi. Asghar Farhadi'den François Ozon'a, Wes Anderson'dan Leos Carax'a birçok usta yönetmen yeni filmleriyle Altın Palmiye için yarışacağı festivalde Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi de 'Belirli Bir Bakış' bölümünde seyirciyle buluşacak.

Sinemaya 'Cannes' geldi: Altın Palmiye için yarışacak filmler açıklandı


Bu yıl 6-17 Temmuz tarihleri arasında fiziki olarak gerçekleştirilecek 74. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak filmler açıklandı.

Jüri başkanlığını usta yönetmen Spike Lee'nin yapacağı festival 6 Temmuz'da, Marion Cotillard ve Adam Driver'ın başrollerini paylaştığı Leos Carax'ın yeni filmi 'Annette'le açılacak. Ünlü oyuncu Jodie Foster'ın özel ödül alacağı Cannes Film Festivali'nin fiziki olarak gerçekleştirilmesi için ogranizatörler çalışmaları sürdürüyor. Vaka sayılarının düşmesi ve aşı oranlarının artması için Mayıs ayından Temmuz ayına ertelenen festivalin 'Belirli Bir Başık' bölümünde Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' filmi de seyirciyle buluşacak.

Spike Lee
Spike Lee

ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞACAK FİLMLER

“Ahed’s Knee” Nadav Lapid
“Annette” Leos Carax
“Benedetta” Paul Verhoeven
“Bergman Island” Mia Hansen-Løve
“Casablanca Beats” Nabil Ayouch
“Compartment No. 6” Juho Kuosmanen
“Drive My Car” Ryûsuke Hamaguchi
“Everything Went Fine” Francois Ozon
“The French Dispatch” Wes Anderson
“A Hero” Asghar Farhadi
“La fracture” Catherine Corsini
“Lingui” Mahamat-Saleh Haroun
“Memoria” Apichatpong Weerasethakul
“Nitram” Justin Kurzel
“Paris, 13th District” Jacques Audiard
“Par un Demi Clair Matin” Bruno Dumont
“Petrov’s Flu” Kirill Serebrennikov
“Red Rocket” Sean Baker
“The Restless” Joachim Lafosse
“The Story of My Wife” Ildikó Enyedi
“Three Floors” Nanni Moretti
“Titane” Julia Ducournau
“The Worst Person in the World” Joachim Trier
“Flag Day” Sean Penn

*

Belirli Bir Bakış

"The Innocents" Eskil Vogt
"After Yang" Kogonada
"Delo" Alexey German Jr
"Bonne Mere" Hafsia Herzi
"Noche De Fuego" Tatiana Huezo
"Lamb" Vladimar Johansson
"Un Monde" Laura Wandel
"Freda" Gessica Généus
"Moneyboys" CB Yi
"Blue Bayou" Justin Chon
"Commitment Hasan" Semih Kaplanoglu

*

Yarışma Dışı

"De Son Vivant" Emmanuelle Bercot
"Stillwater" Tom McCarthy
"The Velvet Underground" Todd Haynes
"Bac Nord" Cédric Jiminez
"Aline" Valérie Lemercier
"Emergency Declaration" Han Jae-Rim

*

Cannes Prömiyeri

"Evolution" Kornel Mundruczo
"Cow" Andrea Arnold
"Mothering Sunday" Eva Husson
"Love Songs For Tough Guys" Samuel Benchetrit
"In Front Of Your Face" Hong Sang-soo
"Hold Me Tight" Mathieu Amalric
"Deception" Arnaud Désplechin

*

Özel Gösterimler

"H6" Yi Yi
"Black Notebooks" Shlomi Elkabetz
"Mariner Of The Mountains" Karim Ainouz
"JFK Revisited: Through The Looking Glass" Oliver Stone

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