Sinestezi nedir?

Sinestezi, Yunanca kökenli bir kelime olup '' birleşik duyu'' anlamına gelmektedir. Sinestezik kişilerde herhangi bir duyunun otomatik olarak başka bir duyu algısını tetiklemektedir.

Bir algı modalitesi uyarıldığında birden fazla kanalda uyarılma oluşmasına verilen tıbbi isimdir. Metafor, sembolizm kelimeleri gibi, çeşitli sanat ürünlerinin tanımlanmasında kullanılan ''sinestezi'' kelimesinden farklı olarak bu olguyu yaşayan kişiler, kasıtsız ve sürekli olarak oluşan benzetmelerden bahsederler. Kısaca birden fazla algı sistemi aynı nesnelere kendi yorumlarını aynı kuvvete verirler. Sinestezi sahibi insanlar, örneğin insanları, insan olarak değil de görsel,işitsel,yazısal vb. bir nesne/olgu olarak hatırlar ve benimserler. Annesini ılık süt, kardeşini bir kedi vb. olarak gören/hatırlayan/düşünen biri gibi.

Demografi olarak genelde solak ve çift el kullananlarda ve kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. Irsi olduğu düşünülmektedir ortalama her 20.000 kişide bir görülür. Bu kişilerde, hafıza fonksiyonları güçlenirken matematiksel ve mekansal algı fonksiyonlarıda tavan yapar. Matematiksel algıda sinestezik birey sayıları çarparken renkleri kullanırlar böylece matematiksel algısı güçlenmiş olur. Mekansal algıda ise 460 derecenin 1 derecelik diliminde bile bir rengi vardır. Sinestezinin, beynin sol yarım küresiyle ilgili ve hipokampus bezine bağlı bir fonksiyon olduğu düşünülmektedir. İstatiksel olarak çok nadir rastlansa da ''normal'' bir beyin fonksiyonudur. Her beyinde gerçekleşen bir sürecin bazı insanlarda bilinç yüzeyine yansımasından kaynaklanmaktadır.

Sinestezi testi nasıl yapılır?

Maddeleri soru şeklinde değil de özellik şeklinde yazdık. Bu özelliklerin kendinizde olup olmadığını düşünerek bir sonuca varabilirsiniz.

Sinestezi özellikleri...

Yön duyguları çok zayıftır. (sağ-sol karıştırmak)

(Bu özellik Dislektiklere uyuyor)

Nesnelerin üç boyutlu yerleşimini çok rahat hatırlarlar.

(Bu özellik Dislektiklere uyuyor)

Zekâ seviyeleri çoğunda yüksektir ancak basit hesapları yapamama gibi bir anormallikleri vardır.

(Bu özellik Dislektiklere uyuyor)

Çoğunluğunun hafızaları çok iyidir.

Sanıldığının aksine herhangi bir ruhsal ve beyinsel rahatsızlığa sahip değillerdir,

Disleksi, dikkat eksikliği gibi durumlar daha sık rastlanır.

Yaşamışlık hissi (deja vu),Olacak olayları önceden rüyalarında görme gibi “nadir deneyimleri” de sık yaşarlar.

Bu nedenle 6. hislerinin kuvvetli olduğu düşünülmekte.

Genellikle Migren rahatsızlığı vardır.

Kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Aileden birilerinde de olma olasılığı yüksek.

Birlikte algılama yeteneği vardır. Yani herhangi bir durum veya obje normal insanlar için tek bir şeyi çağrıştırırken, onlara üç-beş şeyi birden çağrıştırır.

Konsantrasyon bozukluğu yaşabilirler.

Basit bir konuda birden çok sinyal almaları konstantrasyonlarını bozar, işin içinden çıkmaları vakit alır.