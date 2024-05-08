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        Haberler Gündem Sınıf Öğretmenliği atama puanı kaç, Sınıf Öğretmenliğine kaç kişi atanacak? Sınıf öğretmeni atama kontenjanı ve puanları kılavuzu 2024

        Sınıf Öğretmenliği atama puanı kaç, Sınıf Öğretmenliğine kaç kişi atanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı Sınıf Öğretmenliği atama puanı ve kontenjanını duyurdu. 20 bin öğretmen ataması takvimi netleşti. Adaylar ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 20-31 Mayıs'ta yapacak. Süreç başvuru kılavuzu doğrultusunda ilerletecek. İşte Sınıf Öğretmenliği ataması taban puanı ve kontenjan sayısı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:01
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        Sınıf Öğretmenliği atama puanı belli oldu. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 87 branşta alım yapılacak. Peki Sınıf Öğretmenliği atama puanı kaç, Sınıf Öğretmenliğine kaç kişi atanacak?

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        SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?

        MEB açıklamasına göre 20 Bin öğretmen atamasında 3 bin 263 sınıf öğretmeni atanacak.

        SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI 2024

        Sınıf öğretmeni atama taban puanı 50 olarak açıklandı.

        Bakan Tekin'in açıklaması; "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. "

        2023 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik atamasında Sınıf Öğretmenliğinin KPSS taban puanı 69,87; sözlü sınav taban puanı 70 olarak belirlenmişti.

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        MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

        Ön Başvuru ve Sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 - 31 Mayıs 2024

        Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 10 Haziran 2024

        Sözlü sınavların başlangıcı 1 Temmuz 2024

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