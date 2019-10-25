Moskova'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin'in arasında imzalanan Soçi Mutabakatı kapsamında, Suriye-Türkiye sınırında devriye gezeceği açıklanan askeri polislerin Suriye'ye ulaştığını açıkladı.
Interfax ajansının haberine göre 300 civarında askeri polisin, Çeçenistan'dan Suriye'ye naklinin tamamlandığı belirtildi.
Gönderilen yeni takviye güç, Suriye sınır güvenliği birimleriyle birlikte, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerden çekilmesini denetleyecek.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, mutabakat kapsamında Suriye'de görev alacak askeri polis gücüne ek kuvvet gönderileceğini bildirmişti. Rus haber ajansı RIA da Suriye'ye 276 yeni askeri polis ve 33 askeri teçhizat gönderileceğini duyurmuştu.
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