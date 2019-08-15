Sınırda YPG provokasyonu! Hendekleri ateşe verdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Sınırda YPG provokasyonu! Hendekleri ateşe verdiler

İHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde eski sınır kapısı karşında bulunan Kamışlı hattında dün gece terör örgütü YPG mensupları tarafından kazılan hendeklerin, içlerine petrol doldurularak ateşe verildiği iddia edildi

kamışlı

Türkiye Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve güvenli bölge çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken YPG’li teröristler, sınırda provokasyonu sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Mardin’in Nusaybin ilçesi karşında bulunan Kamışlı ile sınır olan eski sınır kapısı önündeki Suriye sınırında YPG’li teröristler, kazdıkları hendeklerin içine petrol doldurularak ateşe verdi. Sınır kapısını tehdit eden yangına Nusaybin ve Kızıltepe itfaiyesi ekipleri ile TOMA’lar tarafından müdahale edildi.

Sınır boyu kazılan hendeklere petrol doldurularak YPG’li teröristlerin, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi müttefiklerle yapılan görüşmeleri provoke etmek ve kaçış güzergahlarını oluşturmak için hendekleri ateşe verdiği iddia ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cebelitarık’ta tutulan İran tankerinin mürettebatı serbest bırakıldı
DÜNYAİran tankerinin mürettebatı serbest bırakıldı
SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması
Dünyanın İlk Romanı: Genji'nin Hikayesi
DÜNYADünyanın ilk romanı olabilir mi?
SON DAKİKA! Rusya'da uçak martı sürüsüne çarptı: 23 yaralı - HABERLER
DÜNYAKuş sürüsüne çarptı mısır tarlasına indi! 23 yaralı
SON DAKİKA! Pakistan Başbakanı Handan uluslararası topluma Keşmir uyarısı - HABERLER
DÜNYAPakistan Başbakanı'ndan dünyaya Keşmir uyarısı!
SON DAKİKA! ABD'de silahlı saldırı: 6 polis memuru yaralandı! - HABERLER
DÜNYAABD'de silahlı saldırı: 6 polis yaralı
ABD Başkanı Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Hong Kong çağrısı
DÜNYATrump'tan Şi'ye Hong Kong çağrısı
Clinton Ceset Torbaları’na trol ilavesi: Epstein
DÜNYAClinton Ceset Torbaları’na trol ilavesi: Epstein
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield yemin etti
DÜNYAYemin ederek görevine resmen başladı
İtalya'da 2 avroya oynadığı loto 209 milyon kazandırdı
DÜNYAİki avroya oynadı bir gecede milyoner oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X