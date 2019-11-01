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Sınırsızlar filmi oyuncuları kimler? Sınırsızlar filmi konusu nedir?

Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanan Sınırsızlar filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Anton Pampushnyy ve Sanjar Madi gibi oyuncuların yer aldığı Sınırsızlar filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Sınırsızlar

Sınırsızlar filmi oyuncuları kimler? Sınırsızlar filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Macera ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Sınırsızlar filmine dair detaylar...

SINIRSIZLAR FİLMİ KONUSU

Soğuk Savaş döneminde "Patriot" adlı bir organizasyon, çok gizli bir projeye imza atar. Süper kahramanlardan oluşan bir ekip yaratan bu organizasyonun amacı gerekli zamanlarda bu süper kahramanları koruma göreviyle sahaya göndermektir.

Çoklu Sovyet devletleri üyelerinden oluşan bu süper kahraman ekibi uzun yıllar boyunca kimliklerini gizli tutarak yaşarlar. Ancak kritik zamanlar geldiğinde bu ekip tekrar birleşmek zorunda kalacaktır...

SINIRSIZLAR FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Sarık Andreasyan’ın yaptığı, Anton Pampushnyy, Sanjar Madi, Sebastian Sisak gibi usta oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı “Sınırsızlar” Pazartesi akşamı Show TV’de!

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