Sinop bayram namazı saati: 2025 Diyanet ile Sinop bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurduktan sonra Sinop bayram namazı saati netlik kazandı. Peki, Sinop bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından belirlenen 6 Haziran Cuma Sinop bayram namazı saati...
Kurban Bayramı coşkusu, bayram namazıyla başlıyor. Müslüman vatandaşlar, 6 Haziran Cuma günü bayram namazı öncesi bulundukları illerdeki namaz saatlerini merak ediyor. İşte, Sinop'da yaşayan Müminler için bayram namazı saati ve nasıl kılınacağına dair bilgiler...
SİNOP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Sinop ilinde Kurban Bayramı namazının 6 Haziran Cuma saat 05:40'ta kılınacağını duyurdu.
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Diyanet İşleri'nden yapılan açıklamaya göre kurban kesmekle yükümlü kişiler şöyledir;
"Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir."