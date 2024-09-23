Sinop'ta sağanak sonrası denizdeki hortum kameralarda

Sinop’un İnceburun açıklarında sağanak yağış sonrası denizde hortum meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir hasara yol açmadan bir süre sonra ortadan kayboldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.