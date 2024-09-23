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        Sinop'ta sağanak sonrası denizdeki hortum kameralarda

        SİNOP'ta sabah saatlerinde başlayan etkili yağış sonrasında denizde hortum çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 19:14 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:20
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        Sinop'ta sağanak sonrası denizdeki hortum kameralarda
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        SİNOP’ta sabah saatlerinde başlayan etkili yağış sonrasında denizde hortum çıktı. İnceburun açıklarında gözüken hortum vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Sinop’un İnceburun açıklarında sağanak yağış sonrası denizde hortum meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir hasara yol açmadan bir süre sonra ortadan kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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