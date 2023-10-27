Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri

Sinop'un Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Ayancık ilçesinde kutlamalar çerçevesinde okullar arası koşu yarışması yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada lise ve ortaokul öğrencileri dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek.

Erfelek ilçesinde ise fidan dikimi yapıldı.

Şehit Kenan Döngel İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki etkinlikte, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Türkeli ilçesinde de Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle sağlık personelince gaziler ziyaret edilerek, bayramları kutlandı.