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        Sinop'ta 4 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:42
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        Sinop'ta 4 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Atatürk Caddesi'nde Cemalettin Ş'ye ait 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

        Çalışmalar sırasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangın sonucu çatı katında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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