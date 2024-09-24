Sinop'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Boyabat ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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