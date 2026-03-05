Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ne Milletvekili Çalışkan'dan ziyaret

        Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:46
        Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

        Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

        Saadet Partisi Sinop İl Başkanı Cavit Üçüncüoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Barbaros Baltacı'nın da eşlik ettiği ziyarette, Çalışkan, kent hakkında Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel'den bilgi aldı.

        Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışkan, Türkiye'nin tarih boyunca zalimlerin karşısında, mazlumun yanında olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin dış politikada yalnızca kısa vadeli gelişmelere değil, uzun vadeli hedeflere göre de hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Çalışkan, Türkiye'nin en değerli tarihi misyonlarından birinin mazlumların yanında durmak olduğunu aktardı.

        Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise Çalışkan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

