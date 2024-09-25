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        Sinop'ta Ahilik Haftası törenle kutlandı

        Sinop'ta Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:56 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:51
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        Sinop'ta Ahilik Haftası törenle kutlandı
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        Sinop'ta Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önündeki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Daha sonra Hükümet Konağı önünden Tarihi Cezaevine belediye bandosu eşliğinde esnaf yürüyüşü yapıldı.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, dünyanın hiçbir ülkesinde esnaf ve sanatkarların bu kadar köklü bir geleneğe ve geçmişe sahip olmadığını belirterek, "Böylesine bir kültüre ve camiaya sahip olmak, hem geçmişimiz hem günümüz hem de geleceğimiz adına övünç meselesidir." dedi.

        Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise yaklaşık 200 yıllık esnaf ailesinin ferdi olduğunu dile getirerek, ahiliğin dürüstlük ve ahlak anlamına geldiğini söyledi.

        Programda yılın ahisi seçilen Necmettin Demir'e ahi kaftanı giydirildi, yılın kalfası seçilen İlker Gülel ve yılın çırağı seçilen Meryem İklim Boz'a plaket verildi.

        Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu katıldı.

        Vali Özarslan, tören sonunda katılımcılara "ahi pilavı" ikramında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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