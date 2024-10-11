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        Sinop'ta üniversite öğrencilerinden kadın ve çocuk cinayetleri için sessiz protesto

        Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından kadın ve çocuk cinayetlerine tepki amacıyla sessiz protesto gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:10
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        Sinop'ta üniversite öğrencilerinden kadın ve çocuk cinayetleri için sessiz protesto
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        Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından kadın ve çocuk cinayetlerine tepki amacıyla sessiz protesto gerçekleştirildi.

        Sinop Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile öğrenci topluluklarının işbirliğiyle Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile akademisyenler de katıldı.

        Programda katılımcılar, cinayetlere kurban giden kadın ve çocuklar için 5 dakika saygı duruşunda bulunarak, sessiz protesto gerçekleştirdi.

        Program sonunda Rektör Taşdemir, öğrencilerle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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