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        Sinop'ta kurallara uymayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı

        Sinop'ta, kurallara uymayan 91 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:33
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        Sinop'ta kurallara uymayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı
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        Sinop'ta, kurallara uymayan 91 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince kent merkezinde yüksek ses ve abartı egzoz kullanarak, vatandaşların huzur ve esenliğini bozan araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        374 motosiklet sürücüsünün denetlendiği uygulamalarda, kurallara uymadıkları tespit edilen 91 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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