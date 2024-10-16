Sinop'ta kurallara uymayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince kent merkezinde yüksek ses ve abartı egzoz kullanarak, vatandaşların huzur ve esenliğini bozan araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

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