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        Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Sinop'ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:56 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:05
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        Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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        Sinop'ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik faaliyetler kapsamında merkez ilçeye bağlı bir bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan operasyonda 3 zanlı kaçak olarak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

        Zanlılar gözaltına alınırken, yanlarında bulunan bir tabanca ile 26 parça kazı malzemesine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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