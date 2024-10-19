Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.
Çelenk sunumunun ardından Gökçealan köyü Muhtarı Adnan Erdoğan, günün anlam ve önemine hitaben konuşma yaptı.
Programa, Kaymakam Safa Kahraman, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
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