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        Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:16
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        Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

        Çelenk sunumunun ardından Gökçealan köyü Muhtarı Adnan Erdoğan, günün anlam ve önemine hitaben konuşma yaptı.

        Programa, Kaymakam Safa Kahraman, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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