Sinop'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

İlçeye bağlı Çatakgüney köyünün 1700 rakımlı Araplar ve Göletler yaylalarında yaylacılık yapan vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonucu yaylada mahsur kaldı.

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