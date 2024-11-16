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        Sinop'ta minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:42 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:44
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        Sinop'ta minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşakta Nihat K'nin kullandığı 57 ABS 979 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan E.G'ye (12) çarptı.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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