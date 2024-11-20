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        Sinop'ta motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:47
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        Sinop'ta motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.

        Onur Peker (29) yönetimindeki 55 APR 814 plakalı motosiklet, Sinop-Samsun kara yolunun hastane kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Şükriye Dinç'e (84) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine, Şükriye Dinç ise Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Dinç, kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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