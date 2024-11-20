Sinop'ta motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.
Onur Peker (29) yönetimindeki 55 APR 814 plakalı motosiklet, Sinop-Samsun kara yolunun hastane kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Şükriye Dinç'e (84) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine, Şükriye Dinç ise Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dinç, kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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