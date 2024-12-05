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        Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:29
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        Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

        Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan toplantıda, muhtarlar tarafından daha önce talep edilen hizmetlerin yerine getirilme ve gerçekleşme oranları değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca grup köy yolları, yol, su, enerji, sağlık, eğitim, iletişim ve altyapı konularında muhtarların istek ve talepleri de görüşüldü.

        Toplantıya, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, mahalle ve köy muhtarları ile diğer ilgililer katıldı.

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