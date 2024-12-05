Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan toplantıda, muhtarlar tarafından daha önce talep edilen hizmetlerin yerine getirilme ve gerçekleşme oranları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca grup köy yolları, yol, su, enerji, sağlık, eğitim, iletişim ve altyapı konularında muhtarların istek ve talepleri de görüşüldü.