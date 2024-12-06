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        Boyabat'ta üniversite öğrencilerine madde bağımlılığı semineri verildi

        Sinop'unBoyabat ilçesinde üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:35
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        Boyabat'ta üniversite öğrencilerine madde bağımlılığı semineri verildi
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        Sinop'unBoyabat ilçesinde üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

        Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen seminerde, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli ve Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde görevli psikolog Talha Taç tarafından katılımcılara madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

        İnebeyli, burada yaptığı konuşmada, madde bağımlılığının günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğunu söyledi.

        Zararlı maddelerin vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz etkilediğine dikkati çeken İnebeyli, şöyle konuştu:

        "Madde kullanan herkesin bağımlı olma riski vardır. Bağımlılık, kişinin alışılmış herhangi bir ilaç veya maddeye karşı engellenmesi, imkansız psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaç duyması, alınan miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ve ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkansız hale gelmesidir. Bağımlılık süreklilik gösteren bir hastalıktır. Kişiyi uğradığı tüm kayıplara rağmen madde aramaya zorlar. Madde bağımlılığından korunmanın en iyi yolu, hiç başlamamaktır."

        Psikolog Taç ise madde bağımlılığının sebepleri, belirtileri, etkileri, tedavi hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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