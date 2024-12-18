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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:38
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince kent merkezinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce bir cadde üzerinde durdurularak gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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