Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ekiplerce bir cadde üzerinde durdurularak gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince kent merkezinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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