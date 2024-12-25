Sinop'a 11 doktor ataması yapılacak

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sağlık Bakanlığı tarafından kente 11 yeni doktor atamasının yapılacağını duyurdu.

Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 5'i uzman, 6'sı pratisyen doktor olmak üzere 11 hekimin atamalarının en kısa sürede yapılacağını aktardı.

Atamaların Sinop halkına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özarslan, paylaşımda şunları kaydetti: