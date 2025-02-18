Sinop'ta 100 kilogramlık yayın balığı avlandı

Sinop'un Durağan ilçesinde amatör balıkçı, Kızılırmak'ta 2,5 metre boyunda, 100 kilogramlık yayın balığı avladı.

İlçede yaşayan amatör balıkçı Ramazan Yaman, balık tutmak için Kızılırmak'a olta attı.

Oltasına takılan 100 kilogramlık yayın balığını teknesine çekmeyi başaran Yaman, avladığı balığı evinin bahçesinde sergiledi.

Yaman, gazetecilere, geçen yıl da aynı bölgede 120 kilogram ağırlığında balık avladığını söyledi.

Hedefinin daha büyük balıklar avlamak olduğunu belirten Yaman, "Bu balığı avladığım bölgede 150 kilo civarında başka bir balık daha vardı. Maalesef onu avlayamadım. Bunu ise oltamızla zor olsa da teknemize çekebildik." diye konuştu.