Sinop'ta il genelinde yarın için eğitime ara verildi

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

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