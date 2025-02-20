Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta il genelinde yarın için eğitime ara verildi

        Sinop'ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta il genelinde yarın için eğitime ara verildi
        ABONE OL

        Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

        Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Cezaevi dronla görüntülendi
        Beyaza bürünen Sinop Kalesi ve Tarihi Cezaevi dronla görüntülendi
        Sinop'ta kar nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sinop'ta kar nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sinop kıyılarında binlerce denizanası görüntülendi
        Sinop kıyılarında binlerce denizanası görüntülendi
        Sinop'ta eğitime kar engeli
        Sinop'ta eğitime kar engeli
        Sinop'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
        Sinop'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
        Sinop'ta okulun güvenlik kulübesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta okulun güvenlik kulübesinde çıkan yangın söndürüldü