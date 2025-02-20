Sinop Üniversitesinden yarın için eğitime ara kararı

Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

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