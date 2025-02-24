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        Boyabat'ta Belediyeden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Belediye tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:27
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        Boyabat'ta Belediyeden vatandaşlara sıcak çorba ikramı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Belediye tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

        İlçede etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havanın ardından Belediye ekipleri pazar yerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler, pazara alışverişe gelen vatandaşlara da sıcak çorba ikramında bulundu.

        Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere, belediye ekiplerince cadde ve sokaklardaki kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Amaçlarının vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

        "Hemşehrilerimizin kardan ve buzdan etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu soğuk kış günlerinde kendilerine sıcak çorba ikram ederek bir nebze de olsa içlerini ısıtmaya gayret gösteriyoruz. Birlikte daha temiz, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir için el ele vermeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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