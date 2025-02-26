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        Durağan'da köy muhtarından köylülere gıda desteği

        Sinop'un Durağan ilçesinde bir köy muhtarı, vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:48 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:51
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        Durağan'da köy muhtarından köylülere gıda desteği
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        Sinop'un Durağan ilçesinde bir köy muhtarı, vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

        İlçeye bağlı Karataş köyü Muhtarı Mustafa Küçükbelsiz, azalarıyla birlikte, köyde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Küçükbelsiz, ziyaretinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, muhtarlık tarafından çeşitli gıdalar teslim edildi.

        Küçükbelsiz, AA muhabirine, kış ayının köylerinde sert ve soğuk geçtiğini söyledi.

        Ulaşım noktasında ekiplerin aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Küçükbelsiz, "Kapalı olan yollarımız açılıyor ama yaşlı kesim özellikle ilçeye inmekte zorlandıkları için bizler de hiçbir ücret talep etmeden köyde ekmek dağıtımı, gıda dağıtımı yapıyoruz. Özellikle hasta olan yaşlı amcalarımıza, teyzelerimize gidiyoruz, tansiyonlarını ve şekerlerini ölçüyoruz. Acil bir durum olursa ambulansı çağırıyoruz, böylelikle devletimizin üzerindeki yükü bir nebze olsun azaltıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

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