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        Sinop'ta 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Sinop'ta, buzlanma nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime yarın verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 20:18 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:18
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        Sinop'ta 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Sinop'ta, buzlanma nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime yarın verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki soğuk havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda, kar yağışı sonrası oluşan buzlanmadan dolayı Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 28 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.

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