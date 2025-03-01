Boyabatlılar iftar sofrasında buluştu

Boyabat Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında, ilk iftar dualarla yapıldı.

Boyabat Belediyesi öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen ve belediye meclis üyeleri oruçlarını vatandaşlarla birlikte açtı.

Belediye Başkan Kara, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının sabrın, şükrün, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir zaman dilimi olduğunu aktaran Kara, "Öncelikle bu akşamki iftar yemeğimizi babası merhum Sabri Öncü'nün hayrı için karşılayan Ramazan Öncü'ye çok teşekkür ediyor, rahmetli babasına Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum. Ramazan'ın bereketi, rahmeti ve mağfireti tüm gönülleri sarsın, sofralarımıza bolluk, hanelerimize sağlık ve huzur getirsin. Belediyemiz olarak, bu mübarek ayda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak ramazanın manevi ruhunu hep birlikte yaşayacağız. Bu vesileyle, tüm hemşerilerime ve İslam alemine hayırlı ramazanlar diler, bu güzel ayın barışa, kardeşliğe ve esenliğe vesile olmasını temenni ederim." diye konuştu.

İftar programlarının ramazan ayı boyunca hayırseverlerin desteğiyle devam edeceği ve günlük yaklaşık 600 kişiye iftar verileceği bildirildi.