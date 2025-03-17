Sinop'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
Sinop’un Türkeli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
İlçeye bağlı Sarmaşık köyünde bölgedeki karların erimesi sonucu heyelan meydana geldi.
Heyelanda köy yolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.
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