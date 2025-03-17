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        Sinop'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 23:49 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:53
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        Sinop'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        İlçeye bağlı Sarmaşık köyünde bölgedeki karların erimesi sonucu heyelan meydana geldi.

        Heyelanda köy yolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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