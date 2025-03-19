Sinop'ta kar yağışı etkili oldu
Sinop'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Sinop'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Özellikle Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yol güzergahlarında kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.
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