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        Sinop'ta kar yağışı etkili oldu

        Sinop'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:15
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        Sinop'ta kar yağışı etkili oldu
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        Sinop'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

        Özellikle Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri yol güzergahlarında kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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