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        Balıkçı kenti Sinop'ta av sezonu bereketli kapanıyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Karadeniz'de balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı kentlerin başında gelen Sinop'ta balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonunu mutlu kapatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:02
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        Balıkçı kenti Sinop'ta av sezonu bereketli kapanıyor
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        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Karadeniz'de balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı kentlerin başında gelen Sinop'ta balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonunu mutlu kapatıyor.

        1 Eylül 2024'te ağlarını denize bırakarak av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan'da motorlarını durdurarak "paydos" diyecek.

        Sezon bitimine kısa bir süre kala yavaş yavaş teknelerini limanlara çekmeye başlayan balıkçılar, sezonun verimli geçmesinden memnun.

        Üç tarafı denizle çevrili, Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, sezonda bol avlanan palamut, istavrit ve çinekop gibi balıklar hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

        Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, güzel geçen bir sezonu sonlandırmaya hazırlandıklarını söyledi.

        Hemen hemen tüm balık türlerinin bolca avlandığı bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Tuncer, "Endüstriyel balıkçılık açısından çok güzel bir sezon geçti. Palamut boldu, istavrit boldu, çinekop boldu. Bir tek hamsi biraz azdı ama o da az olduğu için değerli satıldı. Onun da açığı öyle kapatıldı. Kıyı balıkçılığı açısından ise yine bu dip ağlarında mezgit ve istavrit gibi balıklar tutuldu." dedi.

        - Kıyı balıkçıları için balık çeşidi yasağı başlıyor

        15 Nisan tarihi itibarıyla gırgır diye adlandırılan büyük balıkçı tekneleriyle avcılık yapılamayacağını anımsatan Tuncer, 12 metre altı küçük teknelerle ise avcılık faaliyeti yapılmaya devam edileceğini vurguladı.

        Küçük teknelerle avcılık yapacak kıyı balıkçıları için de balık çeşidi yasağı başlayacağını belirten Tuncer, “Endüstriyel balıkçılık için 15 Nisan'da zaten sezon kapanıyor. Fakat kıyı balıkçılarımızın sezonu devam ediyor. Ama onlar için de balık çeşidi yasağı başlayacak. 1 Nisan'da palamut, 15 Nisan'da da kalkan yasağı başlayacak. Diğer balıkları kıyı balıkçılarımız tutabilecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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