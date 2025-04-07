Durağan'da dairede çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Durağan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Sinop’un Durağan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçede Merkez Mahallesi’nde üç katlı bir apartmanın ikinci kartındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Durağan Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yağın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında, daire hasar oluştu.
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