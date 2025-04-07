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        Durağan'da dairede çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Durağan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 21:08 Güncelleme: 07.04.2025 - 21:20
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        Durağan'da dairede çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop’un Durağan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçede Merkez Mahallesi’nde üç katlı bir apartmanın ikinci kartındaki dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Durağan Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yağın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında, daire hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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