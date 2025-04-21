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        Boyabat'ta çiftçilere TKDK destekleri bilgilendirmesi yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çiftçilere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında verilen hibe desteklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:47
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        Boyabat'ta çiftçilere TKDK destekleri bilgilendirmesi yapıldı
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde çiftçilere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında verilen hibe desteklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, TKDK Samsun Bölge Koordinatörlüğü Yerinde Kontrol Birim Amiri Erol Demiray tarafından IPARD’ın sağladığı desteklerle ilgili sunum yapıldı.

        Demiray sunumda, kurumun amaçları, kırsal kalkınmayı hedefleyen yeni destek programları, 2025 yılı çağrı takvimi, başvuru koşulları ve sağlanacak hibe imkanları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

        Demiray, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

        Toplantıya, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Ziraat Odası temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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