Boyabat'ta çiftçilere TKDK destekleri bilgilendirmesi yapıldı

Toplantıya, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Ziraat Odası temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, TKDK Samsun Bölge Koordinatörlüğü Yerinde Kontrol Birim Amiri Erol Demiray tarafından IPARD’ın sağladığı desteklerle ilgili sunum yapıldı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde çiftçilere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında verilen hibe desteklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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