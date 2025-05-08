Gerze'de küçükbaş hayvanlara aşılama ve kimliklendirme çalışması yapıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışması yapıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışması yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelince yürütülen çalışmalar kapsamında hayvanlara çiçek, veba ve brusella aşıları uygulanıyor. Aynı zamanda hayvanların kimliklendirme işlemleri de gerçekleştirildi.
"Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda" anlayışıyla yürütülen çalışmaların, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.
Aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının, Kurban Bayramı öncesinde program dahilinde tamamlanması planlanıyor.
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