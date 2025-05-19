Sinop'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sinop'un Boyabat, Türkeli, Ayancık, ve Gerze ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra öğrencilerce müzik dinletisi, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Ayancık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Demir tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gazi Stadı’nda devam eden törende, Kaymakam Recep Hasar ve Belediye Başkanı Hayrettin Kaya vatandaşların bayramını kutladı.

Tören, öğrencilerce okunan şiirler ve sunulan çeşitli gösterilerle son buldu.