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        Sinop'un Gerze ilçesinde el emeği ve geri dönüşüm pazarı kuruldu

        Sinop'un Gerze ilçesinde, üretim ve ileri dönüşüm temelli "Ekohal Gerze" pazarı kapalı pazar alanında açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:56
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        Sinop'un Gerze ilçesinde el emeği ve geri dönüşüm pazarı kuruldu
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        Sinop'un Gerze ilçesinde, üretim ve ileri dönüşüm temelli "Ekohal Gerze" pazarı kapalı pazar alanında açıldı.

        Doğaya, emeğe ve paylaşmaya saygı anlayışıyla kurulan pazarda, el emeği ürünler, geri dönüştürülmüş malzemeler ve ihtiyaç fazlası eşyalar satışa sunuldu.

        Ekohal Gerze’nin kurucusu Mithat Tuzcuoğlu, “Evlerimizde gereksiz eşya biriktiriyoruz. Nereden mi biliyorum? Kendi evimden. Bu nedenle uzun süredir geri dönüşüm fikrini düşünüyordum. Şimdi üreticilerle birlikte bu fikri hayata geçirdik,” dedi.

        Tuzcuoğlu, pazarın her iki haftada bir kurulacağını ve yerel üreticilerle halkı bir araya getireceğini belirtti.

        Etkinlik kapsamında dağıtılan “Ekohal Gerze Manifestosu”nda, tüketimin değil üretimin, israfın değil ileri dönüşümün öncelendiği vurgulandı.

        Açılışa Sinop ve Samsun’dan üreticiler ve vatandaşlar da katıldı. Tuzcuoğlu, etkinliğin sonunda tüm katılımcılara teşekkür ederek pazarın uzun soluklu bir girişim olmasını temenni etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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