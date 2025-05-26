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        Sinop'ta "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği düzenlendi

        Sinop'ta, "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:22
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        Sinop'ta "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği düzenlendi
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        Sinop'ta, "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        Valilik tarafından Gazi Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantlarda öğrencilere ilk müdahale konusunda uygulamalı olarak eğitimler verildi.

        Ekiplerce ayrıca öğrencilere bilgilendirici dergi ve broşürler dağıtıldı.

        Etkinliğe katılan Vali Mustafa Özarslan da stantları gezerek, öğrenciler ve görevlilerle sohbet etti.

        Eğitimler hakkında bilgiler alan Özarslan, sağlıklı bir geleceğe sahip olmanın ülke ve toplum adına çok önem arz ettiğini söyledi.

        Açılan stantlarda öğrencilere ilk yardım konusunda çok güzel bilgiler aktarıldığını vurgulayan Özarslan, “Çocuklarımız ülkemizin geleceği. Onları her açıdan geleceğe hazırlamak bizlerin sorumluluğu ve görevi. Bu anlamda sağlıklı çocuk demek sağlıklı gelecek demektir. Burada aldıkları eğitimlerin onlara gelecek hayatlarında önemli katılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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