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        Sinop'ta zehirlenme şüphesiyle 113 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu

        Sinop Valiliği, kentte 113 üniversite öğrencisinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu ve öğrencilerin ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:37
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        Sinop'ta zehirlenme şüphesiyle 113 üniversite öğrencisi hastaneye başvurdu
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        Sinop Valiliği, kentte 113 üniversite öğrencisinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu ve öğrencilerin ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı belirtildi.

        Bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleriyle 113 öğrencinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarılan açıklamada, "Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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